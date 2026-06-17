AUTO1 Aktie
Marktkap. 5,19 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Auto1 nach der Veröffentlichung längerfristiger Ziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Diese lägen deutlich über den Schätzungen des Analysehauses, schrieb Giles Thorne am Mittwoch. Er betrachte den Online-Gebrauchtwagenhändler schon seit Langem als ein Beispiel für qualitativ hochwertiges strukturelles Wachstum. Nun seien die Konturen dieses Wachstums weiter geschärft worden./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,46 €
|Abst. Kursziel*:
21,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,76%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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