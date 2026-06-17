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AUTO1 Buy

08:01 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Auto1 nach der Veröffentlichung längerfristiger Ziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Diese lägen deutlich über den Schätzungen des Analysehauses, schrieb Giles Thorne am Mittwoch. Er betrachte den Online-Gebrauchtwagenhändler schon seit Langem als ein Beispiel für qualitativ hochwertiges strukturelles Wachstum. Nun seien die Konturen dieses Wachstums weiter geschärft worden./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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