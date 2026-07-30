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AXA Aktie

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45,09 EUR -0,68 EUR -1,49 %
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Marktkap. 92,52 Mrd. EUR

KGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
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WKN 855705

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ISIN FR0000120628

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Symbol AXAHF

Jefferies & Company Inc.

AXA Buy

16:01 Uhr
AXA Buy
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
45,09 EUR -0,68 EUR -1,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Interesse der Anleger sei bereits jetzt schon auf den Strategieplan für den Zeitraum 2027 bis 2029 gerichtet, den der Versicherer Mitte September vorstellen wolle, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Halbjahreszahlen spielten vor diesem Hintergrund eine untergeordnete Rolle./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,04 €		 Abst. Kursziel*:
-4,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,64%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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