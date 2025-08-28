Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Der Versicherer sei nur in begrenztem Maß am französischen Anleihemarkt engagiert, schrieb Michael Huttner am Donnerstag mit Blick auf die aktuellen Sorgen um den Haushalt in Frankreich. Den jüngsten Kursrutsch erachtet er als überzogen und sieht darin eine Kaufgelegenheit./rob/ajx

