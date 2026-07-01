BASF Aktie
Marktkap. 42,46 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Zielspanne des Chemiekonzerns für 2026 sei immer noch groß, was auf eine geringe Visibilität hinsichtlich der Fortsetzung der positiven Trends aus dem zweiten Quartal hindeute, schrieb Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da aber der Auslöser für die unter den Konsensschätzungen liegenden Ziele für das zweite Halbjahr nun beseitigt sei, streiche er die Aktie von der Liste "Negative Catalyst Watch"./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF
Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
48,37 €
|Abst. Kursziel*:
-17,30%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
48,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,74%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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