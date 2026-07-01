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JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

08:26 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Zielspanne des Chemiekonzerns für 2026 sei immer noch groß, was auf eine geringe Visibilität hinsichtlich der Fortsetzung der positiven Trends aus dem zweiten Quartal hindeute, schrieb Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da aber der Auslöser für die unter den Konsensschätzungen liegenden Ziele für das zweite Halbjahr nun beseitigt sei, streiche er die Aktie von der Liste "Negative Catalyst Watch"./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
48,37 €		 Abst. Kursziel*:
-17,30%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
48,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,74%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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