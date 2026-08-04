Basler Aktie
Marktkap. 785,68 Mio. EURKGV 40,44 Div. Rendite 0,72%
WKN 510200
ISIN DE0005102008
Symbol BSLAF
Basler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Basler mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die starke Nachfrage beim Spezialisten für maschinelles Sehen ziehe immer noch an, schrieb Martin Comtesse in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mitsamt erneuter Aufstockung der Jahresziele. Derweil bremse das Angebot das Wachstum aber zunächst immer deutlicher. Mit dem Absatz komme Basler dem Auftragsbestand nicht mehr hinterher. Zwar sei selbst das obere Ende der neuen Zielspanne noch zu konservativ, doch die Lieferkettenrisiken rückten in den Fokus./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Basler AG
Zusammenfassung: Basler Buy
|Unternehmen:
Basler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,95 €
|Abst. Kursziel*:
4,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,50%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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