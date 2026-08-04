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Jefferies & Company Inc.

Basler Buy

08:01 Uhr
Basler Buy
Aktie in diesem Artikel
Basler AG
26,60 EUR 0,15 EUR 0,57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Basler mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die starke Nachfrage beim Spezialisten für maschinelles Sehen ziehe immer noch an, schrieb Martin Comtesse in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mitsamt erneuter Aufstockung der Jahresziele. Derweil bremse das Angebot das Wachstum aber zunächst immer deutlicher. Mit dem Absatz komme Basler dem Auftragsbestand nicht mehr hinterher. Zwar sei selbst das obere Ende der neuen Zielspanne noch zu konservativ, doch die Lieferkettenrisiken rückten in den Fokus./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Basler AG

Zusammenfassung: Basler Buy

Unternehmen:
Basler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,95 €		 Abst. Kursziel*:
4,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,50%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Basler AG

08:01 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Basler Buy Warburg Research
24.06.26 Basler Hold Warburg Research
28.08.25 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
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