Jefferies & Company Inc.

Basler Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Basler mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die starke Nachfrage beim Spezialisten für maschinelles Sehen ziehe immer noch an, schrieb Martin Comtesse in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mitsamt erneuter Aufstockung der Jahresziele. Derweil bremse das Angebot das Wachstum aber zunächst immer deutlicher. Mit dem Absatz komme Basler dem Auftragsbestand nicht mehr hinterher. Zwar sei selbst das obere Ende der neuen Zielspanne noch zu konservativ, doch die Lieferkettenrisiken rückten in den Fokus./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Basler AG