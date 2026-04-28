DAX 24.055 -1,2%ESt50 5.827 -1,2%MSCI World 4.737 -0,6%Top 10 Crypto 10,30 -0,3%Nas 26.064 -0,8%Bitcoin 68.854 -0,8%Euro 1,1731 -0,4%Öl 107,7 +3,0%Gold 4.689 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street tiefer -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Aramco, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk,VW, Wendy's im Fokus
Top News
Elmos Semiconductor-Aktie bricht deutlich ein: Großaktionäre platzieren Aktien Elmos Semiconductor-Aktie bricht deutlich ein: Großaktionäre platzieren Aktien
thyssenkrupp nucera-Aktie steigt dennoch: Elektrolysespezialist enttäuscht wegen Einmaleffekten bei Umsatz und Gewinn thyssenkrupp nucera-Aktie steigt dennoch: Elektrolysespezialist enttäuscht wegen Einmaleffekten bei Umsatz und Gewinn
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
38,72 EUR +1,79 EUR +4,85 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,33 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

10:36 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
38,72 EUR 1,79 EUR 4,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien stark, schrieb Richard Vosser am Dienstagmorgen. Aufgrund nachlassenden Gegenwind auf der Währungsseite rechnet er mit einem Anstieg der Markterwartungen um 2 bis 3 Prozent./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
36,00 €		 Abst. Kursziel*:
38,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,13%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

10:36 Bayer Overweight Barclays Capital
10:36 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Bayer Buy UBS AG
06.05.26 Bayer Overweight Barclays Capital
06.05.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Bilanz vorgelegt Bayer-Aktie legt deutlich zu: Starkes erstes Quartal mit kräftigem Gewinnplus Bayer-Aktie legt deutlich zu: Starkes erstes Quartal mit kräftigem Gewinnplus
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt am Mittag ab
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX leichter
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer springt am Mittag an
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Pharma- und CropScience-Geschäfte treiben Erholung von Bayer an
finanzen.net Bayer-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. gibt Bayer-Aktie Overweight
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
Business Times Bayer profit tops estimates on strong crop science performance
Benzinga Bayer Stock Plunges As Supreme Court Wrestles With Roundup Cancer Suits
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Advances AB-1002 Study, Highlights Pharma Growth Strategy
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Wins EC Approval to Expand Kerendia in Heart Failure Treatment
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen