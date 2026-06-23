Bayer Aktie
Marktkap. 37,92 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In einer ersten Reaktion auf den klaren Erfolg des Pharma- und Agrarchemiekonzerns im Fall Durcell vor dem Obersten Gerichtshof in den USA schrieb Richard Vosser am Donnerstag: Dies sei ein "insgesamt bedeutender Schritt zur Eindämmung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten"./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
47,18 €
|Abst. Kursziel*:
5,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
46,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,60%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|19:01
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|18.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|12.06.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19:01
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|09.06.26
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|UBS AG
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|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|18.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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