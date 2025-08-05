DAX 24.193 +1,1%ESt50 5.332 +1,3%Top 10 Crypto 15,70 +1,9%Dow 43.855 -0,8%Nas 21.167 +0,0%Bitcoin 99.944 +1,3%Euro 1,1636 -0,2%Öl 66,59 -0,6%Gold 3.393 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte
Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BBVA Aktie

Kaufen
Verkaufen
BBVA Aktien-Sparplan
15,47 EUR +0,17 EUR +1,08 %
STU
15,50 EUR +0,29 EUR +1,87 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 85,9 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 875773

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113211835

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BBVXF

RBC Capital Markets

BBVA Outperform

19:21 Uhr
BBVA Outperform
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
15,47 EUR 0,17 EUR 1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 13 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Benjamin Toms erhöhte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn der spanischen Bank im Jahr 2026 um 16 Prozent. Die schrieb er am Donnerstag im Nachgang der Quartalszahlen. Höhere Nettozinserträge und Gebühreneinnahmen sowie niedrigere operative Aufwendungen seien die Gründe./rob/ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 11:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 11:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Outperform

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
15,50 €		 Abst. Kursziel*:
12,90%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
15,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

19:21 BBVA Outperform RBC Capital Markets
11.07.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
24.06.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
09.06.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.25 BBVA Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net BBVA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx BBVA-Aktie deutlich fester Spanische Bank BBVA will binnen vier Jahren 48 Milliarden Euro verdienen
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Bankensektor stark - BBVA und Societe Generale deutlich im Plus
Dow Jones BBVA übertrifft Gewinnerwartung und gibt Mittelfristprognose ab
finanzen.net Ausblick: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen
Zacks BBVA or DBSDY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Zacks Zacks.com featured highlights include Walt Disney, TE Connectivity, Fortinet, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria and ON Semiconductor
EN, Banco Bilbao BBVA CIB posts record revenues of €3.194 billion in the first half of 2025
EN, Banco Bilbao BBVA earns €5.45 billion through June, expects accumulated profit of €48 billion for 2025-2028, with an average ROTE of about 22 percent
Financial Times Sabadell warns BBVA it would face years of ‘zero synergies’ after a takeover
Financial Times Brussels gives Spain legal warning for blocking BBVA-Sabadell bank merger
Zacks Zacks.com featured highlights include Walt Disney, TE Connectivity, Fortinet, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria and Colgate-Palmolive
Cointelegraph BBVA expands crypto access in Spain: Here’s what changed
RSS Feed
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) zu myNews hinzufügen