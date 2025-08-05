RBC Capital Markets

BBVA Outperform

19:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 13 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Benjamin Toms erhöhte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn der spanischen Bank im Jahr 2026 um 16 Prozent. Die schrieb er am Donnerstag im Nachgang der Quartalszahlen. Höhere Nettozinserträge und Gebühreneinnahmen sowie niedrigere operative Aufwendungen seien die Gründe./rob/ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 11:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 11:36 / EDT

