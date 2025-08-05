BBVA Aktie
Marktkap. 85,9 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 13 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Benjamin Toms erhöhte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn der spanischen Bank im Jahr 2026 um 16 Prozent. Die schrieb er am Donnerstag im Nachgang der Quartalszahlen. Höhere Nettozinserträge und Gebühreneinnahmen sowie niedrigere operative Aufwendungen seien die Gründe./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 11:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 11:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BBVA Outperform
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
17,50 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
15,50 €
|Abst. Kursziel*:
12,90%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
15,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|19:21
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.07.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|24.06.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
