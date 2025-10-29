DAX 23.985 +0,1%ESt50 5.695 +0,5%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.422 -1,3%Euro 1,1580 +0,2%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Bio-Gate Aktie

Bio-Gate Aktien-Sparplan
0,72 EUR +0,02 EUR +2,86 %
STU
Marktkap. 7,85 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN BGAG98

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000BGAG981

GBC

12:54 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Bio-Gate AG
0,72 EUR 0,02 EUR 2,86%
Charts| News| Analysen
Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Bio-Gate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) mit 3,44 Mio. Euro einen leicht unter Vorjahr liegenden Umsatz erzielt, das EBITDA aber auf -0,72 Mio. Euro (HJ 2024: -0,96 Mio. Euro) verbessert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.
Nach Aussage der Analysten sei die positive EBITDA-Entwicklung auf geringere Materialaufwendungen, eine höhere eigene Fertigungstiefe und eine optimierte Steuerung weiterer Kosten zurückzuführen. Dadurch zeige sich erstmals, dass die neu geschaffenen Kapazitäten und Strukturen eine überproportionale Ergebnisverbesserung ermöglichen, sobald Umsatzsteigerungen realisiert werden. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarte das Analystenteam einen Umsatzanstieg auf 7,40 Mio. Euro (GJ 2024: 7,05 Mio. Euro) sowie eine Verbesserung des EBITDA auf -0,89 Mio. Euro (GJ 2024: -1,30 Mio. Euro). Die Grundlage dieser Prognose liege im steigenden operativen Hebel, den Fortschritten in der Serienvorbereitung sowie der breiteren internationalen Marktdurchdringung. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 3,40 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“. 

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.11.2025, 12:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 10.11.2025 um 15:30 Uhr fertiggestellt und am 11.11.2025 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7aa59df3c59d988765873f5f181b6c84
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bio-Gate Kaufen

Unternehmen:
Bio-Gate AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
3,40 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
0,70 €		 Abst. Kursziel*:
385,71%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
0,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
372,22%
Analyst Name:
Matthias Greiffenberger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bio-Gate AG

12:54 Bio-Gate Kaufen GBC
08:34 Bio-Gate Halten SMC Research
20.05.25 Bio-Gate Kaufen GBC
14.03.25 Bio-Gate Kaufen GBC
20.12.24 Bio-Gate Halten SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Bio-Gate AG

StockXperts Bio-Gate: EBITDA verbessert Bio-Gate: EBITDA verbessert
Aktien-Global Bio-Gate: EBITDA verbessert
StockXperts Bio-Gate: Deutliche Verbesserungen - und noch viel Potenzial
Aktien-Global Bio-Gate: Deutliche Verbesserungen - und noch viel Potenzial
EQS Group EQS-Adhoc: Bio-Gate AG beschließt und platziert Barkapitalerhöhung
EQS Group EQS-News: Bio-Gate veröffentlicht Halbjahreszahlen und bestätigt den Ausblick für 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Bio-Gate AG beschließt und platziert Barkapitalerhöhung
EQS Group EQS-DD: Bio-Gate AG: Karl Richter, Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen
EQS Group EQS-Adhoc: Bio-Gate AG: Bio-Gate AG beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts
