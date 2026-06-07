BMW Aktie
Marktkap. 41,81 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den Quartalsbericht Ende Juli. Seine Erwartung an die Automarge des zweiten Quartals liege mit 5 Prozent aktuell unter dem Konsens von 5,5 Prozent, schrieb er. Entscheidend seien allerdings die Juni-Daten./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images
Zusammenfassung: BMW Overweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
69,92 €
|Abst. Kursziel*:
43,02%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
69,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,18%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
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|DZ BANK
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:06
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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