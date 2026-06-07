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Symbol BAMXF

JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

13:06 Uhr
BMW Overweight
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den Quartalsbericht Ende Juli. Seine Erwartung an die Automarge des zweiten Quartals liege mit 5 Prozent aktuell unter dem Konsens von 5,5 Prozent, schrieb er. Entscheidend seien allerdings die Juni-Daten./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
69,92 €		 Abst. Kursziel*:
43,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
69,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,18%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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