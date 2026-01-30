DAX 24.471 -0,3%ESt50 5.914 -0,6%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8405 -1,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.832 -0,1%Euro 1,1863 +0,1%Öl 66,11 -6,5%Gold 4.620 -5,0%
Boeing Aktie

194,82 EUR -2,48 EUR -1,26 %
STU
233,69 USD -0,16 USD -0,07 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 154,21 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

08:26 Uhr
Boeing Buy
Boeing Co.
194,82 EUR -2,48 EUR -1,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 290 auf 295 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hoffnung auf einen Cashflow für 2026 in hoher einstelliger Milliardenhöhe stütze zunächst die Aktienbewertung, schrieb Sheila Kahyaoglu in dem am Sonntag veröffentlichten Kommentar. Weiteren Auftrieb gäben dann Fortschritte in Richtung des Management-Ziels von 10 Milliarden Dollar und mehr./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 233,72		 Abst. Kursziel*:
26,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 233,69		 Abst. Kursziel aktuell:
26,24%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 278,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

08:26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Boeing Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
28.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Experten-Prognosen Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing verliert am Freitagabend
dpa-afx Lufthansa-Aktie im Plus: Fluggesellschaft rüstet Business-Klasse im A380 um
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Mittag ab
finanzen.net Boeing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne
MotleyFool One Thing That's Even Better for Boeing Than Its Q4 Revenue Beat
Benzinga Boeing Expands Global Footprint Aith Air India, US Air Force Contracts
EN, Boeing Boeing to Build Four Additional MH-139A Helicopters for U.S. Air Force
Benzinga Why Boeing Is Emerging As The Ultimate Recovery Play
Benzinga Boeing Analysts Boost Their Forecasts After Q4 Results
MotleyFool Boeing (BA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Compared to Estimates, Boeing (BA) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Benzinga Boeing Hits Record $682 Billion Backlog, Eyes Revival
