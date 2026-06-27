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Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

08:01 Uhr
Boeing Buy
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Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts jüngste Erkenntnissen über Bestellungen und Auslieferungen mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu hob am Freitag zunächst einen Auftrag von China Southern Airlines hervor, der der erste dieser Fluggesellschaft seit 2021 sei. Außerdem erwähnte sie einen 2-Milliarden-Dollar-Auftrag im Zuge der verlängerten Nutzung eines militärischen US-Satellitenkommunikationssystems./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 10:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 217,25		 Abst. Kursziel*:
35,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 217,41		 Abst. Kursziel aktuell:
35,69%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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