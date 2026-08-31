Boeing Aktie
Marktkap. 141,93 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
AI Analyse
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing vor den anstehenden Auslieferungszahlen für August auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Trotz der saisonalen Schwankungen im Sommer dürfte der Flugzeugbauer einen starken Endspurt hingelegt haben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Expertin verwies auf entsprechende Daten der Beratungs- und Analysefirma Aero Analysis Partners./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 295,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 208,58
|Abst. Kursziel*:
41,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 210,39
|Abst. Kursziel aktuell:
40,22%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 286,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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