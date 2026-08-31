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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

16:16 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
180,98 EUR 3,28 EUR 1,85%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing vor den anstehenden Auslieferungszahlen für August auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Trotz der saisonalen Schwankungen im Sommer dürfte der Flugzeugbauer einen starken Endspurt hingelegt haben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Expertin verwies auf entsprechende Daten der Beratungs- und Analysefirma Aero Analysis Partners./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 208,58		 Abst. Kursziel*:
41,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 210,39		 Abst. Kursziel aktuell:
40,22%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 286,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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