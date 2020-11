FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Brenntag-Aktie von 42 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Geschäftsmodell des Chemikalienhändlers habe sich in der Covid-19-Krise bislang als sehr widerstandsfähig erwiesen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine deutliche Eintrübung der Nachfrage in den kommenden Monaten würde ihn überraschen. Der für Anfang November angekündigte Kapitalmarkttag könnte für positive Kursimpulse sorgen. Maul erhöhte nun seine Gewinnschätzungen./ajx/la