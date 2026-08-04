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Jefferies & Company Inc.

CANCOM SE Buy

11:51 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe mit Blick auf den Umsatz überraschend schwach abgeschnitten, aber die 2026er-Ziele bestätigt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag. In Deutschland sei der Umsatzrückgang zwar etwas geringer ausgefallen als im internationalen Geschäft, doch die Entwicklung stehe in krassem Gegensatz zu der des größten deutschen Konkurrenten Bechtle. Dieser habe im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg verzeichnet und gewinne weiterhin Marktanteile./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,25 €		 Abst. Kursziel*:
43,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,28%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

11:51 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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