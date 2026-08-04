CANCOM Aktie
Marktkap. 689,61 Mio. EURKGV 29,11 Div. Rendite 3,75%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
AI Analyse
CANCOM SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe mit Blick auf den Umsatz überraschend schwach abgeschnitten, aber die 2026er-Ziele bestätigt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag. In Deutschland sei der Umsatzrückgang zwar etwas geringer ausgefallen als im internationalen Geschäft, doch die Entwicklung stehe in krassem Gegensatz zu der des größten deutschen Konkurrenten Bechtle. Dieser habe im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg verzeichnet und gewinne weiterhin Marktanteile./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Buy
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,25 €
|Abst. Kursziel*:
43,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,28%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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