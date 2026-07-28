Coca-Cola Aktie
Marktkap. 317,46 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 98 auf 104 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Ein erneut starkes Quartal", schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er gewinne dadurch mehr Zuversicht für das organische Umsatzwachstum. Die Bewertungsprämie der Aktien sei gerechtfertigt angesichts der Schwierigkeiten, die viele andere Unternehmen im Konsumgüterbereich beim Erreichen ihrer Ziele hätten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Buy
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 104,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 90,25
|Abst. Kursziel*:
15,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 90,24
|Abst. Kursziel aktuell:
15,25%
|
Analyst Name:
Peter Grom
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 91,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|17:51
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|15:46
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:21
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:51
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|15:46
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:21
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:51
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|15:46
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:21
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.