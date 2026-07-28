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Coca-Cola Aktie

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Coca-Cola Aktien-Sparplan
79,23 EUR +1,64 EUR +2,11 %
STU
90,24 USD +1,95 USD +2,21 %
BTT
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Marktkap. 317,46 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
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WKN 850663

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ISIN US1912161007

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Symbol KO

UBS AG

Coca-Cola Buy

17:51 Uhr
Coca-Cola Buy
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
79,23 EUR 1,64 EUR 2,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 98 auf 104 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Ein erneut starkes Quartal", schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er gewinne dadurch mehr Zuversicht für das organische Umsatzwachstum. Die Bewertungsprämie der Aktien sei gerechtfertigt angesichts der Schwierigkeiten, die viele andere Unternehmen im Konsumgüterbereich beim Erreichen ihrer Ziele hätten./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Buy

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 104,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 90,25		 Abst. Kursziel*:
15,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 90,24		 Abst. Kursziel aktuell:
15,25%
Analyst Name:
Peter Grom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 91,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

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