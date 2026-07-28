Coca-Cola Aktie
Marktkap. 317,46 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Coca-Cola von 86 auf 95 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Getränkekonzern habe beeindruckende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch in einer Nachbetrachtung. Sie hätten die Konsensschätzungen nahezu bei allen relevanten Kennziffern deutlich übertroffen./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 13:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: iTons / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Kaufen
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 88,93
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 90,62
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 90,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|15:46
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:21
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
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|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:21
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|15:46
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:21
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.