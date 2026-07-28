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Coca-Cola Aktie

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79,25 EUR +1,66 EUR +2,14 %
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Marktkap. 317,46 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
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RBC Capital Markets

Coca-Cola Outperform

12:31 Uhr
Coca-Cola Outperform
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
79,25 EUR 1,66 EUR 2,14%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 87 auf 96 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Getränkekonzern habe erneut stark abgeschnitten, hob Nik Modi in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung hervor. Die Resultate hätten die Tiefe, Vielseitigkeit und Beständigkeit des Geschäftsmodells in einem zunehmend volatilen konjunkturellen Umfeld unter Beweis gestellt./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 96,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 88,27		 Abst. Kursziel*:
8,76%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 89,81		 Abst. Kursziel aktuell:
6,89%
Analyst Name:
Nik Modi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 91,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

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