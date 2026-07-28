Coca-Cola Aktie
Marktkap. 317,46 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 87 auf 96 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Getränkekonzern habe erneut stark abgeschnitten, hob Nik Modi in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung hervor. Die Resultate hätten die Tiefe, Vielseitigkeit und Beständigkeit des Geschäftsmodells in einem zunehmend volatilen konjunkturellen Umfeld unter Beweis gestellt./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 96,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 88,27
|Abst. Kursziel*:
8,76%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 89,81
|Abst. Kursziel aktuell:
6,89%
|
Analyst Name:
Nik Modi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 91,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
|17:51
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|15:46
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:21
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:51
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|15:46
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:21
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:51
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|15:46
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:21
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.18
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.17
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.23
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.