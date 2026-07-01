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Commerzbank Aktie

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37,77 EUR -0,02 EUR -0,05 %
STU
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Commerzbank jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 42,88 Mrd. EUR

KGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
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Symbol CRZBF

JP Morgan Chase & Co.

Commerzbank Neutral

08:36 Uhr
Commerzbank Neutral
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
37,77 EUR -0,02 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im Zuge einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells für das Geldhaus hätten sich nur geringfügige Änderungen seiner Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie im Zeitraum 2026 bis 2028 ergeben, schrieb Kian Abouhossein in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:52 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mf

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,94 €		 Abst. Kursziel*:
-2,48%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
37,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,04%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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