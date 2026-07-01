Commerzbank Aktie
Marktkap. 42,88 Mrd. EURKGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im Zuge einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells für das Geldhaus hätten sich nur geringfügige Änderungen seiner Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie im Zeitraum 2026 bis 2028 ergeben, schrieb Kian Abouhossein in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mf
Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
37,94 €
|Abst. Kursziel*:
-2,48%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
37,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,04%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|08:36
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|08:36
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research