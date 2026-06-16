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Symbol DUERF

Deutsche Bank AG

Dürr Hold

13:11 Uhr
Dürr Hold
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
18,38 EUR 0,26 EUR 1,43%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Dürr von 25 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor den Quartalszahlen des Anlagenbauers am 6. August bleibe die Unsicherheit hoch und die Branchenstimmung gedämpft, schrieb Nikita Papaccio in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Eine saisonale Verbesserung zum Jahresauftakt sei zwar wahrscheinlich, dürfte aber nicht mit so klaren Profitabilitätssteigerungen einhergehen wie im vergangenen Jahr./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Hold

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,22 €		 Abst. Kursziel*:
15,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13.05.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
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