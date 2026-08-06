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Symbol DUERF

Deutsche Bank AG

Dürr Hold

12:06 Uhr
Dürr Hold
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Im zweiten Halbjahr drohe nun eine negative Barmittelentwicklung, schrieb Nikita Papaccio in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum endgültigen Quartalsbericht./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Hold

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,14 €		 Abst. Kursziel*:
15,77%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,77%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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