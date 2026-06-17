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Symbol DTGHF

JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

08:01 Uhr
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
42,03 EUR 0,26 EUR 0,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi rechnet mit einem ordentlichen zweiten Quartal des Nutzfahrzeugherstellers, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick nach seinem Gespräch mit Finanzchefin Eva Scherer bei der JPMorgan-Branchenkonferenz in London schrieb. Daimler Truck sollte kurzfristig vom starken Auftragsbestand in wichtigen Regionen wie Europa und Nordamerika profitieren. Mittelfristig am wichtigsten sei aber, dass das Unternehmen die richtigen strukturellen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität in Europa ergreife, etwa durch Produktionsverlagerungen nach Osteuropa./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,91 €		 Abst. Kursziel*:
19,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,96%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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