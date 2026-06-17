Daimler Truck Aktie
Marktkap. 32,42 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi rechnet mit einem ordentlichen zweiten Quartal des Nutzfahrzeugherstellers, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick nach seinem Gespräch mit Finanzchefin Eva Scherer bei der JPMorgan-Branchenkonferenz in London schrieb. Daimler Truck sollte kurzfristig vom starken Auftragsbestand in wichtigen Regionen wie Europa und Nordamerika profitieren. Mittelfristig am wichtigsten sei aber, dass das Unternehmen die richtigen strukturellen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität in Europa ergreife, etwa durch Produktionsverlagerungen nach Osteuropa./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 02:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
41,91 €
|Abst. Kursziel*:
19,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
42,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,96%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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