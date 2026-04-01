Danone Aktie

69,60 EUR +0,72 EUR +1,05 %
STU
64,44 CHF +0,52 CHF +0,81 %
BRX
Marktkap. 44,33 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Jefferies & Company Inc.

Danone Buy

08:26 Uhr
Danone Buy
Danone S.A.
69,60 EUR 0,72 EUR 1,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor den am 22. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 86 auf 82 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Buy" belassen. Außerhalb des Proteinbereichs sei das Wachstum immer noch mager, schrieb David Hayes am Sonntag. Der Analyst senkte seine Schätzungen für das operative Erlöswachstum für das erste Viertel und auch das Gesamtjahr und liegt damit unter den Konsensschätzungen. Er sieht unter anderem nur begrenzte Verbesserungen in Nordamerika./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 15:08 /

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 19:05 /

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,56 €		 Abst. Kursziel*:
17,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,82%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

08:26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Danone Buy UBS AG
02.04.26 Danone Overweight Barclays Capital
01.04.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 Danone Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

