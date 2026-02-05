DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel
Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen
Delivery Hero Aktie

22,96 EUR -0,04 EUR -0,17 %
STU
Marktkap. 7,66 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

08:31 Uhr
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
22,96 EUR -0,04 EUR -0,17%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero vor Zahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel ist in seinem Ausblick vom Donnerstagabend weiterhin optimistisch für die anstehenden Resultate des vierten Quartals. Zudem dürfte die starke Geschäftsdynamik auch in den Januar hinein angedauert haben./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,07 €		 Abst. Kursziel*:
43,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,73%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

