Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,66 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero vor Zahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel ist in seinem Ausblick vom Donnerstagabend weiterhin optimistisch für die anstehenden Resultate des vierten Quartals. Zudem dürfte die starke Geschäftsdynamik auch in den Januar hinein angedauert haben./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,07 €
|Abst. Kursziel*:
43,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,73%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|08:31
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:31
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:31
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG