Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 45,73 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 302 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hob seine Schätzungen bis 2028 am Mittwochabend vor den Ende April erwarteten Quartalszahlen etwas an. Er wird damit vor allem optimistischer für die Einnahmen für Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren sowie Fondslösungen. Der Experte setzt derweil etwas geringere Erträge mit Daten (IMS) an. Die Bewertung der Aktien der Eschborner hält er für attraktiv./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
302,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
256,00 €
|Abst. Kursziel*:
17,97%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
256,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,97%
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
280,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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