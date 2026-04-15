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Marktkap. 45,73 Mrd. EUR

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WKN 581005

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Symbol DBOEF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Overweight

08:06 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
256,00 EUR 0,30 EUR 0,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 302 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hob seine Schätzungen bis 2028 am Mittwochabend vor den Ende April erwarteten Quartalszahlen etwas an. Er wird damit vor allem optimistischer für die Einnahmen für Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren sowie Fondslösungen. Der Experte setzt derweil etwas geringere Erträge mit Daten (IMS) an. Die Bewertung der Aktien der Eschborner hält er für attraktiv./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 23:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
302,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
256,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,97%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
256,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,97%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
280,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

08:06 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.04.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
13.04.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
02.04.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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