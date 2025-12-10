DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,02 -4,4%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.177 -1,9%Euro 1,1693 +0,0%Öl 61,88 -1,0%Gold 4.213 -0,4%
Deutsche Börse Aktie

219,10 EUR -0,50 EUR -0,23 %
STU
Marktkap. 41,17 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

RBC Capital Markets

Deutsche Börse Sector Perform

08:01 Uhr
Deutsche Börse Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
219,10 EUR -0,50 EUR -0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einem Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Aussagen des Managements zu Effizienzsteigerungen hätten beeindruckt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger dürften von einer steigenden Profitabilität des Börsenbetreibers und Aktienrückkäufen profitieren./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
228,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
219,20 €		 Abst. Kursziel*:
4,01%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
219,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,06%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

10.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
10.12.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Deutsche Börse Neutral UBS AG
10.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

TraderFox Ranglisten-Aktien Top 5 deutsche Dividendenaristokraten: Wachstum, Stabilität, Rendite Top 5 deutsche Dividendenaristokraten: Wachstum, Stabilität, Rendite
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX nachmittags
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer
finanzen.net Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
Cointelegraph Deutsche Börse joins Kraken in ambitious push to unify digital markets
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
