Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 41,17 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einem Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Aussagen des Managements zu Effizienzsteigerungen hätten beeindruckt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger dürften von einer steigenden Profitabilität des Börsenbetreibers und Aktienrückkäufen profitieren./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
228,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
219,20 €
|Abst. Kursziel*:
4,01%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
219,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,06%
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
