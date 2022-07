Trading Idee

Die Aktien der Deutsche Bank bewegen sich seit Anfang Juli an der Unterstützung im Bereich von 7,60 Euro seitwärts. Am Freitag wurden dabei im Tagestief 7,52 Euro erreicht, dann zogen die Papiere wieder hoch und gingen bei 7,79 Euro aus dem Handel. Am heutigen Montag setzt sich die Aufwärtsbewegung fort.