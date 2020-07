NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Zahlen von 6 auf 7 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das neue Kursziel resultiere auf der starken Entwicklung im Anleihebereich, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie bleibe aber riskant./mf/bek