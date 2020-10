LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Quartalszahlen von 4,50 auf 5,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Anleger rechneten bereits mit starken Handelsergebnissen der europäischen Investmentbanken, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der nahenden US-Präsidentschaftswahl sowie der anhaltenden Corona-Pandemie könne die Relevanz der Resultate in ein paar Tagen aber fraglicher werden. Goel bevorzugt Credit Suisse vor UBS und Deutsche Bank./gl/tih