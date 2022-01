NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Nach der im Vergleich zum Gesamtmarkt tristen Kursentwicklung der europäischen Telekombranche dürfte auch 2022 wenig inspirierend verlaufen, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die wenigen positiven Ausnahmen dürften die Deutsche Telekom, Cellnex, Vodafone und Liberty Global sein./mis/ag