NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Telekom nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Analyst Stan Noel sieht den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitdaal) der Bonner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie etwas über den Schätzungen./gl/mis