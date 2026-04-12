Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 149,93 Mrd. EURKGV 14,02
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41,50 auf 40,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngste Kurserholung sei zwar grundsätzlich gerechtfertigt, mit zwischenzeitlich 34 Euro sei das Ausmaß aber etwas zu üppig gewesen, schrieb Akhil Dattani am Sonntag. Denn über den Aussichten für das US-Geschäft stünden durchaus Wolken. Die Rückkehr auf 31 Euro sei vernünftig, denn das erste Quartal dürfte mehr Fragen als Antworten hinterlassen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 21:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
31,04 €
|Abst. Kursziel*:
28,87%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,58%
|
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|08:01
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.20
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.20
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG