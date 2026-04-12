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Marktkap. 149,93 Mrd. EUR

KGV 14,02
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WKN 555750

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ISIN DE0005557508

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Symbol DTEGF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

08:01 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
30,87 EUR -0,15 EUR -0,48%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41,50 auf 40,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngste Kurserholung sei zwar grundsätzlich gerechtfertigt, mit zwischenzeitlich 34 Euro sei das Ausmaß aber etwas zu üppig gewesen, schrieb Akhil Dattani am Sonntag. Denn über den Aussichten für das US-Geschäft stünden durchaus Wolken. Die Rückkehr auf 31 Euro sei vernünftig, denn das erste Quartal dürfte mehr Fragen als Antworten hinterlassen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 21:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,04 €		 Abst. Kursziel*:
28,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
30,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,58%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
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