DAX 25.465 -1,4%ESt50 6.320 -1,2%MSCI World 4.851 -0,3%Top 10 Crypto 8,3220 +0,3%Nas 25.969 -0,6%Bitcoin 56.073 +0,2%Euro 1,1425 -0,2%Öl 74,15 +3,0%Gold 4.146 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien unter Druck: DAX schließt im Minus -- TKMS erhält NATO-Rekordauftrag -- Samsung, Sandisk, Micron, Microsoft, Telekom, Siemens Energy, Vertex, Rivian, LG, AMD, SpaceX im Fokus
Top News
Historischer Milliardenauftrag: Kanada setzt auf TKMS-U-Boote - Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT im Blick Historischer Milliardenauftrag: Kanada setzt auf TKMS-U-Boote - Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT im Blick
NVIDIA-Aktie im Blick: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni NVIDIA-Aktie im Blick: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
56,54 EUR +0,92 EUR +1,65 %
STU
finanzen.net zero
DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 62,68 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

17:41 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
56,54 EUR 0,92 EUR 1,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Stark habe das Express-Geschäft abgeschnitten, das von einem knappen Angebot in der Luftfracht angesichts des Konflikts im Nahen Osten profitiert habe./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,68 €		 Abst. Kursziel*:
5,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,12%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

17:41 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
30.06.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Aktienbewertung DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels
dpa-afx ROUNDUP: DHL erhöht Ausblick nach starkem Quartal - Aktie legt kräftig zu
finanzen.net DHL-Aktie freundlich: Deutsche Post erhöht Ergebnisprognose für 2026
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: DHL steigen - Überraschend hohes Ergebnis und Prognoseerhöhung
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus
dpa-afx DHL erhöht Ausblick nach starkem Quartal
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Post AG: Deutsche Post exceeds Q2 expectations and raises full-year 2026 earnings guidance
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen