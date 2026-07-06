DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 62,68 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Stark habe das Express-Geschäft abgeschnitten, das von einem knappen Angebot in der Luftfracht angesichts des Konflikts im Nahen Osten profitiert habe./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,68 €
|Abst. Kursziel*:
5,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,12%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
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|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
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|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
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|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|03.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG