DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 62,19 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
AI Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die von der Bundesnetzagentur vorgeschlagene Erhöhung der Preise für Briefe und Pakete von bis zu 20 Prozent im Zeitraum 2027 bis 2028 untermauere eine erwartete Erholung des operativen Ergebnisses (Ebit) in dieser Sparte auf mehr als eine Milliarde Euro im Jahr 2027, schrieb Alexia Dogani am Montag und sprach von einer leicht positiven Nachricht./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,72 €
|Abst. Kursziel*:
14,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,28%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13:56
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|13:56
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|13:56
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG