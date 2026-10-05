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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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56,88 EUR +0,78 EUR +1,39 %
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Marktkap. 62,19 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

13:56 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
56,88 EUR 0,78 EUR 1,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die von der Bundesnetzagentur vorgeschlagene Erhöhung der Preise für Briefe und Pakete von bis zu 20 Prozent im Zeitraum 2027 bis 2028 untermauere eine erwartete Erholung des operativen Ergebnisses (Ebit) in dieser Sparte auf mehr als eine Milliarde Euro im Jahr 2027, schrieb Alexia Dogani am Montag und sprach von einer leicht positiven Nachricht./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,72 €		 Abst. Kursziel*:
14,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,28%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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