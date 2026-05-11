Douglas Aktie
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Marktkap. 1,04 Mrd. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
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Douglas Buy
10:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
9,05 EUR -0,26 EUR -2,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Douglas nach Zahlen beim Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien schwach gewesen, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag. Dies decke sich allerdings mit den vorherigen Signalen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:17 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:17 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com
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Zusammenfassung: Douglas Buy
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,04 €
|Abst. Kursziel*:
32,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,60%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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