Jefferies & Company Inc.

Douglas Buy

10:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Douglas nach Zahlen beim Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien schwach gewesen, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag. Dies decke sich allerdings mit den vorherigen Signalen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:17 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:17 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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