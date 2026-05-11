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Marktkap. 1,04 Mrd. EUR

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ISIN DE000BEAU1Y4

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Symbol DOUDF

Jefferies & Company Inc.

Douglas Buy

10:21 Uhr
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Douglas nach Zahlen beim Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien schwach gewesen, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag. Dies decke sich allerdings mit den vorherigen Signalen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:17 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:17 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Buy

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,04 €		 Abst. Kursziel*:
32,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,60%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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01.05.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
01.05.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
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