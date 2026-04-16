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Marktkap. 1,59 Mrd. EUR

KGV 9,32
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Jefferies & Company Inc.

Drägerwerk Hold

08:51 Uhr
Drägerwerk Hold
Aktie in diesem Artikel
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die operative Marge habe sich zum Jahresauftakt stark verbessert, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Medizintechnik-Unternehmen bestätigt./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Drägerwerk

Zusammenfassung: Drägerwerk Hold

Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
97,10 €		 Abst. Kursziel*:
-24,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
96,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,35%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

08:51 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Drägerwerk Halten DZ BANK
16.01.26 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Drägerwerk Halten DZ BANK
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