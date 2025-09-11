Eckert Ziegler Aktie
Marktkap. 1,07 Mrd. EURKGV 27,88 Div. Rendite 1,12%
WKN 565970
ISIN DE0005659700
Symbol EKZRF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Eckert & Ziegler von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 21,70 Euro belassen. Alexander Galitsa verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Studie des Pharmaunternehmens Telix im Prostata-Krebsbereich, die für das Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmen von Vorteil werden könnte. Sollte die Studie unter dem Namen "Bipass" erfolgreich sein und in der Diagnostik adaptiert werden, sieht der Experte die Chance auf eine steigende Nachfrage nach den sogenannten GA-68-Generatoren von Eckert & Ziegler. Die daraus resultierenden Möglichkeiten seien beträchtlich. Kurzfristig bleibe der Anlagehintergrund aber von Herausforderungen geprägt./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Eckert & Ziegler
|Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
21,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,10 €
|Abst. Kursziel*:
26,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
17,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,39%
|
Analyst Name:
Alexander Galitsa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
