DAX 24.729 -0,8%ESt50 6.216 -1,1%MSCI World 4.839 -0,3%Top 10 Crypto 8,2140 -0,3%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 54.898 -1,5%Euro 1,1443 +0,0%Öl 84,80 +0,7%Gold 3.995 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 PayPal A14R7U Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten -- Netflix steigtert Umsatz unter den Erwartungen -- IBM, DroneShield, Infineon, Bitcoin, ATAI, Broadcom, PayPal, Zhipu, SpaceX, Volvo im Fokus
Top News
BVB-Aktie etwas tiefer: Schlotterbecks Auslands-Klausel ist wohl offiziell verstrichen BVB-Aktie etwas tiefer: Schlotterbecks Auslands-Klausel ist wohl offiziell verstrichen
Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eni Aktie

Kaufen
Verkaufen
Eni Aktien-Sparplan
21,39 EUR +0,33 EUR +1,54 %
STU
19,73 CHF +0,13 CHF +0,65 %
BRX
finanzen.net zero
Eni jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 60,33 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 897791

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003132476

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EIPAF

JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

09:26 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
21,39 EUR 0,33 EUR 1,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit Konzernchef Claudio Descalzi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Gespräche mit dem Manager hätten seine positive Einschätzung bestärkt, dass eine überlegene Fähigkeit zum Umsatzwachstum sowie eine sich positiv entwickelnde Umsetzung (sowohl strategisch als auch operativ) die Cashflow-Qualität des Ölkonzerns verbessere, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,38 €		 Abst. Kursziel*:
19,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,21%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

09:26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Eni Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Investmentstrategie Darum setzt Goldman Sachs im KI-Rennen auf "HALO"-Aktien Darum setzt Goldman Sachs im KI-Rennen auf "HALO"-Aktien
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter
dpa-afx Dieselpreis springt im Wochenvergleich um fast 12 Cent
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
Zacks Eni Expands Low-Carbon Mobility Through BMW Biofuel Alliance
Zacks Eni Strengthens Lithium Strategy With $225 Million Chile Investment
Zacks Eni & UKAEA Partner to Unlock Fusion Energy Growth Through RH3OVA JV
Zacks Eni Teams Up With Mercuria to Boost Global Energy Trading Footprint
Financial Times Eni and Mercuria to form partnership to trade energy commodities
Financial Times Eni and Mercuria to form partnership to trade energy commodities
Zacks Eni Expands Upstream Gas Portfolio With Argentina's Vaca Muerta Stake
Zacks Eni Advances Angola Development With Greater PAJ Project Approval
RSS Feed
Eni S.p.A. zu myNews hinzufügen