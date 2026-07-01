Eni Aktie
Marktkap. 60,33 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit Konzernchef Claudio Descalzi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Gespräche mit dem Manager hätten seine positive Einschätzung bestärkt, dass eine überlegene Fähigkeit zum Umsatzwachstum sowie eine sich positiv entwickelnde Umsetzung (sowohl strategisch als auch operativ) die Cashflow-Qualität des Ölkonzerns verbessere, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Overweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
21,38 €
|Abst. Kursziel*:
19,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
21,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,21%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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