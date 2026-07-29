E.ON Aktie
Marktkap. 49,65 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon vor den am 12. August erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Alles in allem erwarte er von dem Energiekonzern ein Quartal ohne Überraschungen, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: E.ON
Zusammenfassung: E.ON Hold
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,01 €
|Abst. Kursziel*:
-8,47%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,37%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|E.ON Hold
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|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|15:56
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
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