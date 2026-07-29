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E.ON Aktie

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Symbol ENAKF

Jefferies & Company Inc.

EON SE Hold

15:56 Uhr
EON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
18,99 EUR 0,42 EUR 2,26%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon vor den am 12. August erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Alles in allem erwarte er von dem Energiekonzern ein Quartal ohne Überraschungen, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Hold

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,01 €		 Abst. Kursziel*:
-8,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,37%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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