Evonik Aktie
Marktkap. 7,5 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Der Mittelpunkt der erhöhten Spanne für das bereinigte operative Ergebnisziel 2026 liege etwas über dem Konsens, aber leicht unter ihrer Schätzung, schrieb Helena Xu am Freitagmittag nach Vorabzahlen. Die durch den Nahost-Krieg bedingte Sonderkonjunktur dürfte zwar abflauen, im Bereich der Vorprodukte für Tiernahrung rechne Evonik mit anhaltendem Momentum im dritten Quartal./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Buy
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,01 €
|Abst. Kursziel*:
24,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,55%
|
Analyst Name:
Helena Xu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
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|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
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