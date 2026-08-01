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Symbol RACE

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Ferrari Buy

12:01 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
353,85 EUR 1,75 EUR 0,50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ferrari von 381 auf 407 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die einzelnen Fahrzeugmodelle, unter anderem wegen eines starken Anlaufs beim Sportwagen Amalfi. Dass die Umsatzprognose nun oberhalb des mittelfristigen Ziels liege, dürfte einige Bewertungsbedenken zerstreuen, schrieb er./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 17:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
407,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
351,35 €		 Abst. Kursziel*:
15,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
353,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,02%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
418,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

12:01 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
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