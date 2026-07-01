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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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41,92 EUR -0,12 EUR -0,29 %
STU
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Fresenius Medical Care (FMC) St. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 10,33 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN wurde kopiert
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WKN 578580

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ISIN DE0005785802

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Symbol FMCQF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

08:16 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,92 EUR -0,12 EUR -0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Dialyse-Spezialisten im zweiten Quartal liege 10 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 23:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
42,06 €		 Abst. Kursziel*:
-11,08%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
41,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,78%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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