FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie von Fresenius SE nach Zahlen von 57 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Medizinkonzern habe vor allem dank der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) ein gutes drittes Quartal hinter sich und die Jahresprognose bestätigt, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Sparte Kabi zeige nach wie vor regional ein sehr unterschiedliches Bild, während sich bei Helios in den kommenden Quartalen eine Margenerholung abzeichne./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 14:41 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 14:47 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.