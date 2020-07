ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fresenius SE nach Quartalszahlen von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In allen Sparten stehe der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber vor Herausforderungen, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la