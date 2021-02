NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius SE nach endgültigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die nun präzisierten Prognosen für 2021 ließen vermuten, dass die coronabedingten Belastungen vom zweiten Halbjahr an nachlassen dürften./la/ck