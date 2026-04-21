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Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

08:01 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
43,12 EUR 0,10 EUR 0,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach Gesprächen mit dem Medizinkonzern geht Analyst David Adlington davon aus, dass die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen eine anhaltende Dynamik bei der Tochter Kabi belegen sollten. Bei der Krankenhaustochter Helios seien die Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr indes eine hohe Hürde, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Angesichts ihrer defensiven Stärke im unsicheren politischen Umfeld sowie der günstigen Bewertung bleibe die Aktie attraktiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
56,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,07 €		 Abst. Kursziel*:
31,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,26%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

08:01 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
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13.03.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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