Fresenius Aktie
Marktkap. 24,22 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. In einem Gespräch mit Managern des Unternehmens habe ein optimistischer Ton geherrscht, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Medizinkonzern dürfte sich qualitativ zu den Margen des Klinikbetreibers Helios äußern und eine Investorenveranstaltung der Sparte klinische Ernährung im zweiten Halbjahr ankündigen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
56,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
43,37 €
|Abst. Kursziel*:
30,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
43,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,82%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|12:41
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.