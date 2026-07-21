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Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

12:41 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
43,60 EUR -0,08 EUR -0,18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. In einem Gespräch mit Managern des Unternehmens habe ein optimistischer Ton geherrscht, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Medizinkonzern dürfte sich qualitativ zu den Margen des Klinikbetreibers Helios äußern und eine Investorenveranstaltung der Sparte klinische Ernährung im zweiten Halbjahr ankündigen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
56,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,37 €		 Abst. Kursziel*:
30,50%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,82%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

12:41 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
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