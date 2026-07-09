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Symbol FUPPF

JP Morgan Chase & Co.

FUCHS SE VZ Overweight

09:01 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen Ende Juli überarbeitete Angelina Glazova ihr Bewertungsmodell für den Schmierstoffhersteller, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick schrieb./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,84 €		 Abst. Kursziel*:
26,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
39,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,62%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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