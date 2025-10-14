Givaudan Aktie
Marktkap. 33,41 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3955 auf 3990 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Aromenherstellers im dritten Quartal habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
3.990,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3.422,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
16,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3.429,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.873,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
