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Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

08:31 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf das erste Quartal liege er mit seinen Umsatzschätzungen etwas unter der Markterwartung, beim Kerngewinn je Aktie aber leicht darüber, schrieb Zain Ebrahim am Montag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 18:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,44 £		 Abst. Kursziel*:
-20,71%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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